民進黨主席補選投票前一晚，參選黨主席的副總統賴清德回台南舉行壓軸座談會，面對台南近期紛擾，黨員排山倒海的質疑與批評，他要市長黃偉哲、立委、議員起立，由他率眾人鞠躬道歉。黃偉哲今早受訪說，台南選民一直以來都很厚愛民進黨，我們表現得不夠理想，有愧於選民，需要跟選民表示歉意；對此，藍營批評，黃偉哲「空有宣誓理想」。

由於昨晚許多黨員輪番炮轟台南正副議長屢上演議員跑票，黃偉哲說，2022年議員席次與2014年差不多，2014年是29席加上台聯1席、原住民1席、無黨籍1席，有32席；2022年28席加上原住民、台聯、台灣基進、無黨也有32席。昨晚很多選民對2014、2018年失去議長寶座，2022也拿得驚險，選民心中有感，因此，他要跟選民表達道歉。

黃偉哲說，未來民進黨還要重新再起，昨晚賴清德於座談會也在國政、黨政都做了宣誓，未來在賴清德黨主席領導下，一方面振黨記，一方面拚經濟。

台南市議會國民黨團書記長蔡育輝對賴清德率眾民代道歉，批評空有宣誓理想，但確實改革行動是什麼？他沒有看到，光是這樣嘴巴講講，大家都會，但無法感動台灣人，相信中間選民也不會認同。他說，當務之急是執政的民進黨如何解決黑金介入正副議長選舉以及爐碴、光電等問題，市民也都等著看。