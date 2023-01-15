資深藝人狄鶯與同為藝人的孫鵬因演出電視劇《我的阿爸我的子》相識，並在1998年結婚育有一子孫安佐，然而性格直爽有話直說的她，在節目上直接指名蘿莉塔為心機王，更表示她這樣「不准進我孫家門」讓一旁的小S聽聞笑虧，「不是每個人都想進孫家門，妳是有妄想症是不是」。

近日在《小姐不熙娣》節目中談到演藝圈得倫理輩分及禮貌時，藝人張勛傑先是提到，自己這一代比較不會強出頭，且都會向前輩打招呼，但當提到現代年輕人的禮貌問題時，狄鶯立刻指向對面的蘿莉塔為「心機王」，更直言「跟她拍完節目就知道她有多心機」。

接著，蘿莉塔趕緊澄清，當時在節目中玩狼人殺，而這遊戲本就是「騙來騙去」，而一旁小S也幫忙緩頰這遊戲本就是這樣玩的，但是狄鶯還是認為像蘿莉塔「妳這種這麼有心機的，不准進我們孫家門」引發全場大笑，小S更直接笑虧「不是每個人都想進孫家門，妳是有妄想症是不是」。

沒想到狄鶯聽到後不甘示弱，站起來驕傲的表示，自己兒子在健美比賽拿下第四名「我們孫家門多亮」，小S隨後也表示，自己女兒舞蹈比賽是拿下第一，兩人互相比較誰也不讓誰，互動相當逗趣。