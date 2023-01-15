莊敬高職師生拍攝「幸福選擇題，救急沒問題！」影片。（新北市教育局提供）

新北市幸福保衛站結合商家提供遇急難狀況的孩子獲取溫飽，為讓孩子更加瞭解幸福保衛站的取餐項目，以及守護孩子寒假期間的健康與安全，新北市教育局委託莊敬高職師生拍攝「幸福選擇題，救急沒問題！」影片教材，推出國小低年級及中高年級2個版本，由新北市教師於寒假前宣導，讓孩子知道求助管道外，也瞭解取餐項目，確保溫飽及健康。

教育局長張明文表示，為及時協助遇急難學生，領餐時僅需填寫個人基本資料，不須進行身分查證，由超商及合作店家供餐及通報，再由市府跨機關進行關懷及協助。各級學校於寒假前善用各項集會或班級活動宣導。寒假期間新北街頭巷尾2742個據點，全面守護新北孩子，24小時不打烊。

除此之外，新北市提供弱勢學生寒假期間到校參加課輔或活動幸福晨飽早餐補助及學校有供應午餐者的午餐補助；另就讀新北市公立國中小低收入戶學生未到校期間提供全家、OK及萊爾富三大超商午餐券，請洽學生就讀學校領取。

莊敬高職校長林淑貴表示，此次影片教材由表演藝術科及電影電視科師生發揮所學及創意，以遊戲風格為主軸，搭配輕鬆有趣的選擇題，示範正確取餐項目，讓學生瞭解取餐管道。

莊敬高職表演藝術科戲劇組二年級徐同學表示，自己曾因家庭狀況領取幸福保衛站餐點，這次很開心可以運用所學參與影片拍攝，希望讓大家更瞭解幸福保衛站，協助有需求的同學度過難關。

義學國小也趕在寒假前向學生宣導，低年級導師蕭惠月表示，透過課堂教學讓學生瞭解幸福保衛站，使有需求的學生知道求助管道，也可培養學生主動關懷弱勢的好品德。

教育局指出，新北市幸福保衛站2013年起提供服務，已邁入第10年，除了結合統一、全家、萊爾富及OK超商成立幸福保衛站外，近年更陸續與八方雲集、梁社漢排骨及鬍鬚張魯肉飯合作，公私協力推動「好日子愛心大平台供餐計畫」。

就讀或設籍新北市18歲以下學生，若家庭遭逢變故或急難事由，飢餓時可至超商、八方雲集、梁社漢排骨及鬍鬚張魯肉等門店領取飯、麵等主食餐點，取餐後會由門市通報市府，進行後續的關懷與協助。