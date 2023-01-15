澳洲華裔女歌手陳芳語（Kimberley）擁有渾厚高亢的好歌喉，以迷人嗓音和直爽性格深受歌迷喜愛，當年以一首《愛你》紅遍兩岸三地，而去年她與馬來西亞創作歌手黃明志合作推出的單曲《玻璃心》更引發超高話題度，也入圍今年金曲獎年度歌曲，頗受好評。陳芳語的感情生活也非常受到關注，自她與「血肉果汁機」鼓手彥文交往後，小倆口時不時放閃，甜翻一群網友。

她前年與「超偶」出身的前男友林利豪分手後，隔年5月承認熱戀「血肉果汁機」鼓手彥文，獲得大批粉絲的祝福，小倆口也不時公開放閃，而彥文於昨(14)日在社群網站曬出與陳芳語於電梯激吻的照片，洋溢著幸福氛圍。

照片中，可看到陳芳語披散一頭烏黑亮麗直髮，戴起墨鏡，穿得一身黑，輕靠在彥文胸前，拿起手機對著電梯內的鏡子大方嘟嘴，下一張馬上嘴對嘴激吻，閃瞎不少網友，紛紛表示：「Kimberley真的好會拍照」、「太閃太閃」、「要一直幸福」、「需要墨鏡」

事實上，陳芳語自從認愛以來，新歡彥文身分也受到關注，他是樂團血肉果汁機的鼓手，還是一名物理治療師，曾舉辦講座談保健和健身隊鼓手的重要性，家中經營潮州菜餐廳的他更是一名餐飲業小開，有過一段婚姻並育有一個孩子。