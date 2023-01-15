美國網路論壇Reddit近期熱議一隻水族館大鮪魚突然朝遊客猛衝、一頭撞上壓克力透明牆爆血慘死的影片，貼文更怪罪遊客參觀水族館時猛按閃光燈拍照，導致鮪魚失控衝撞。不過這支影片其實是多年前舊片，發生事故的沖繩水族館幾年前也已經出面澄清，認為不是遊客閃光燈導致鮪魚失序。

美國網友近期再度熱議這支9年前一頭水族館鮪魚突然衝撞牆面、爆血身亡的影片。

綜合英國《太陽報》（The Sun）、專業攝影器材點評網站「PetaPixel」報導，美國Reddit論壇網友幾天前熱議一支水族館大鮪魚衝撞透明牆噴血慘死的51秒影片，這支影片是在沖繩美麗海水族館內拍攝的，影片顯示遊客此起彼落地使用閃光燈拍攝水族缸內悠遊的各式魚類，突然間，一頭體型龐大的鮪魚從下方高速衝向遊客的方向，最終一頭撞上透明牆，鮪魚當場頭部噴血、翻肚死亡。

原Po在貼文留言處指控水族館遊客使用閃光燈拍照，導致鮪魚誤認為閃光燈是水面上的燈光反射，以為水持續向另一頭流動，由於鮪魚看不見透明牆面，因此一頭撞上透明牆釀憾事。

貼文一出，底下網友留言也一面倒呼籲民眾參觀水族館時別再使用閃光燈。

報導指出，鮪魚高速游泳時，最快可達每小時43英里（約69公里）。

不過這支影片其實至少是9年前舊片，據觀察，影片每隔一段時間就會在不同的社群媒體上重新出現，並且再度引發網友議論。

根據日本媒體「J-CAST NEWS」、「ITmedia」2017年報導，當年4月30日這支影片再度出現在臉書及推特上，並且獲得日本網友熱議，沖繩美麗海水族館人員當時證實影片是在水族館內拍攝的，但不確定是何時拍攝的，後續幾年也沒有再發生鮪魚或任何魚類衝撞透明牆的事件。

事件過後，沖繩美麗海水族館參觀指示仍開放民眾在館內使用閃光燈，引發日本社會關注，館方人員澄清，並不認為鮪魚是因為受到閃光燈驚嚇而失控衝撞，不過該名人員也坦承，仍不清楚鮪魚突然失控的主因，強調鮪魚衝撞牆面的情形很少見，推測鮪魚有可能是與附近大魚接觸後受驚暴衝，他說鮪魚與鯨鯊等其他魚類接觸，或者發生雷擊、閃電等導致水泵停止運作時，鮪魚才會變得焦躁不安。

館方也強調，水族缸的透明牆是使用壓克力製成的，因此魚類在缸內可以看到外頭的遊客。

關於水族館內究竟能不能使用閃光燈拍攝的問題，專家們的看法相當分歧，日本東海大學海洋學系秋山信彥教授2017年接受日本放送協會（NHK）專訪時表示，鮪魚對光非常敏感，當因光受驚時會有驚嚇反應，不過他也強調，閃光燈有大小之分，不能一概而論。

日本近畿大學水產研究所所長增間修慶教授則認為，鮪魚會因為光受到驚嚇通常是發生在黑暗的空間內，例如發生閃電，導致黑夜瞬間變成白天，不過他強調，很難想像沖繩水族館內的鮪魚會因為光受到驚嚇，因為水族缸的壓克力牆有一定厚度，閃光燈導致魚類眼睛受到刺激的效果有限。