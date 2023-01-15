不少支持者要簽名和合照。（洪靖宜攝）

高雄一早陽光露臉，民進黨黨員排隊投票。（洪靖宜攝）

民進黨黨主席補選今日登場，高雄一早陽光露臉，民進黨代理主席高雄市長陳其邁到龍華國小投票時表示，他說，未來一年黨務革新、政務推動，引領台灣社會進步，新任黨主席扮演重要角色，因此希望黨員能踴躍投票，用實際行動、民主程序，支持新任黨主席。

民進黨代理主席、高雄市長陳其邁15日一早則到龍華國小投票，完成投票後他接受媒體訪問，他說，今天高雄陽光普照，天氣非常好，希望黨員踴躍投票，用實際行動、民主程序，支持新任黨主席。

陳其邁說，未來一年黨務革新、政務推動，都需要黨政合作，民進黨要引領台灣社會進步，因此新黨主席非常重要，希望黨員趁黨正需要大力進行改革及推動台灣進步價值時，都能踴躍投票，實際行動參與民主。

至於被問到這段期間代理黨主席感想？陳其邁說：「我還沒卸任，到下周三，等卸任再談，我的工作把黨主席選舉做好」。現場不少支持者看到陳其邁，紛紛上前要簽名和合影。

高雄市黨員有效選舉人數計有5萬654人，今日一早天氣不錯，由於這次是同額競選，加上又將近過年，因此市黨部評估投票率應不會太高。