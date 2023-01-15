春節臨近，與年味一起變濃的還有大陸房屋仲介門店的氛圍。根據貝殼機構數據顯示，1月上旬的大陸二手房市場，顯示為需求的帶看量和成交量出現明顯回升，還有8成意向購房者計畫春節看房購房。北京海淀區的房仲業者指出，目前所在的片區每天二手房成交量能在15至20套，看好年後二手房市場，至少從成交量來看，一定會持續走熱。

據中新網引述貝殼研究院監測數據顯示，大陸1月上旬二手房市場的先行指標出現了明顯的回升。從帶看量看，1月上旬50城日均帶看量較12月增加22％，北京、石家莊、廊坊及天津等城市增幅均在40％以上；從成交量來看，1月上旬日均二手房成交量也較去年12月日均增加39％，如廊坊、北京等地日均成交較12月翻倍。

北京海淀區一位房產仲介羅勇（化名）表示，春節前對購房者來說一般是價格比較友好時期，很多購房者會抱著「年後再說」心態，競爭對手就少了，且年前急賣的原業主誠意也比較高，議價空間可能更大，「從元旦前幾天開始，自己每天的帶看量和諮詢量就已上漲明顯。」

至於市場火熱的原因，羅勇提到，除了需求的釋放、政策利多之外，主要還是許多「筍盤」（指低於市場價的優惠房子）入市，定價比較合理。他說，當前二手房的庫存還較高，供應總量沒有太大變化，但是不少業主的價格有鬆口，認為年後二手房市場的成交量會持續走熱。

羅勇也自述，目前所在的片區，每天二手房的成交量能在15到20套之間，從50平方公尺的一居室到170平方公尺的三居室都有。