北京官方今日的報告指出，去年全市的GDP預計實現「正成長」，但未表明實際數值，同時，城鎮調查失業率預計在5％以內。北京並把今年GDP成長目標設為4.5％以上。

據北京日報報導，15日上午，北京市第十六屆人民代表大會第一次會議開幕，代市長殷勇作政府工作報告時，談及北京去年的經濟發展狀況與今年展望。

報告指出，2022年，北京全市地區生產總值（GDP）預計實現正成長，一般公共預算收入扣除留抵退稅後、同口徑成長2.6％，居民消費價格上漲1.8％，城鎮調查失業率預計保持在5％以內，全市居民人均可支配收入穩定成長。

報告在回顧過去五年工作時指出，北京數位經濟發展優勢鞏固擴大，數位經濟增加值佔地區生產總值比重達到42％左右。五年來，全市經濟總量先後跨越3兆元（人民幣，下同）、4兆元兩個階段，人均地區生產總值超過18萬元、居各省區市首位，達到發達經濟體中等水平。

報告指出，北京今年經濟社會發展主要預期目標是，地區生產總值成長4.5％以上，一般公共預算收入成長4％左右，城鎮調查失業率控制在5％以內，居民消費價格漲幅3％左右，居民收入成長與經濟成長基本同步，生態環境品質、能源、水資源等指標落實大陸的國家要求。