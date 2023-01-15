純樸水果攤商夫妻是藥頭！藥腳給負評抱怨品質差成販毒鐵證。(陳慧雯翻攝)

純樸水果攤商夫妻是藥頭！藥腳給負評抱怨品質差成販毒鐵證。(陳慧雯翻攝)

純樸水果攤商夫妻是藥頭！藥腳給負評抱怨品質差成販毒鐵證。(陳慧雯翻攝)

台中市毒品界「水果夫妻」，45歲陳姓男藥頭及52歲陳姓女藥頭，為規避警方查緝，平日開小貨車經營水果生意，卻是販售毒品的藥頭，且與多名藥腳不法交易毒品，警方在香蕉堆旁查扣毒品海洛因1包，另注射針筒2支及行動電話2支等贓證物，全案依違反毒品危害防制條例第4條罪嫌起訴在案。

警方發現陳姓夫妻先是染上毒品惡習，然後找上游藥頭購買海洛因來吸食，後來被吸收當起「小盤商」開始販售毒品，發揮「商人」特質，有送貨服務，並將毒品轉賣給不特定藥腳藉以賺取價差牟利。

警方蒐證時發現，有1名藥腳因父親因病住進醫院，當看護期間想買毒品，「水果夫妻」服務到位，利用醫院探病空檔，與藥腳約在醫院旁進行毒品交易，事後還被抱怨毒品品質差。

警方指出，因該名藥腳抱怨毒品「沒藥效、品質差」，「感覺被動過手腳、被騙了」，還傳簡訊說「姐仔，說真了你們的手腳我都知道，只是不想我們的情感破壞！」，雖陳姓藥頭夫妻否認販毒，但簡訊內容成犯罪鐵證。

警方指出，陳姓夫妻檔平日開著小發財車在霧峰區到處販售水果為生，兩人外表看起來就像一對純樸的果農夫婦，卻因雙雙染上毒癮惡習，導致家庭破碎，還遭到逮捕。

台中市刑警大隊呼籲，販賣、運輸第一級毒品均係處死刑或無期徒刑之重罪，民眾切勿心存僥倖鋌而走險，警方亦將持續加強查緝各類毒品犯罪，全力打擊販毒集團，以淨化社會治安，提供市民安全宜居的生活環境。

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