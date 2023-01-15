經本報記者查證，現任環保署毒物及化學物質局主任秘書許仁澤將於明（16）日升任台南市環保局長一職，許仁澤表示，上任後學甲案的後續廢棄物處理將是優先工作，黃偉哲市長也寄與相當期待。

許仁澤學歷為台灣大學環境工程研究所碩士畢業，1989年公務人員特種考試環境保護人員考試乙等考試環境工程科及格，2003年度薦任公務人員晉升簡任官等訓練合格。

經歷部分，高雄市政府環境保護局技佐（1988年至1989年）；台北市環保局內湖焚化廠技術員（1989年至1992年）；環保署空氣品質及噪音管制處技士（1992年至1994年）；環保署北區督察大隊隊長（1994年至1996年）；環保署焚化工程興建處技正兼組長（1996年至2004年）；環保署水質保護處科長、簡任技正（2004年至2009年）；環保署方案整合辦公室簡任技正兼副執行秘書（2009年至2016年）；環保署毒物及化學物質局評估管理組組長（2017年至2021年），其後擔任毒物及化學物質局主任秘書至今。

據了解，多年前許在某新部會機關成立時有高陞機會，但因事母至孝不便遠離，因此放棄。

許仁澤接受本報採訪表示，明天即將升任台南市環保局長，中央和地方的業務雖然有所不同，但台南市環保局同仁都非常優秀，相信到了台南後可以一起將許多環保議題處理得當。

台南學甲爐碴案經台南地檢署3年的偵查，去年10月偵查完結，並於12月12日將明祥馨公司負責人郭再欽等8人依違反「廢清法」等罪嫌提起公訴。

問及上任後有哪些事情想優先處理，許仁澤說，學甲案的廢棄物處理勢在必行，雖然目前的監測結果顯示對地下水沒有明顯影響，但黃偉哲市長很關心後續廢棄物的處理，也要求自己要加把勁，「其他部分等明天上任再說」。