澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）14日表示，澳中關係自2022年年底以來朝著積極方向發展，而中國大陸是澳洲主要貿易夥伴，積極發展澳中關係，「不受任何阻礙地」發展雙邊貿易，符合兩國利益。

據澳洲總理府網站，艾班尼斯接受媒體採訪時談及中澳關係，他表示兩國之間的貿易存在「一些障礙」，而中國大陸是澳方的主要貿易夥伴，「我們一直在努力改變這種關係」。他高度評價澳中兩國近期的高層會晤，稱這是一個積極的發展。

艾班尼斯重申，本屆政府在澳中關係上的宗旨為「在可以合作的地方合作，在必須分歧的地方分歧」，但前提是符合澳洲的國家利益。他直言，能夠將貨物不受任何阻礙地出口到中國大陸，符合澳洲的利益，也符合中國大陸的利益。

艾班尼斯還承諾，將繼續採取外交行動，因為繼續發展更積極的關係符合澳中兩國的利益。

去年5月，艾班尼斯領導的工黨政府開始執政。去年11月，中澳元首在印尼會晤；去年12月，澳外長黃英賢訪華，與國務委員、時任外長王毅舉行第6次中澳外交與戰略對話，共同慶祝中澳建交50周年。中國外交部發言人汪文斌10日強調，中澳經濟高度互補，希望澳方與中方相向而行，朝著互利共贏的目標做出努力，推動兩國之間重建互信，兩國關係重回正軌。

中方駐澳洲大使肖千10日表示，在中澳雙方共同努力之下，中澳關係在經歷困難後趨穩向好。澳洲工黨政府去年5月就職為重啟和改善中澳關係提供了契機。新形勢下，雙方需要回歸初心，校準航向，認真落實兩國領袖重要共識和兩國外交與戰略對話成果聯合聲明。