新北國王14日以1分之差飲恨敗給地主新竹街口攻城獅，且中止6連勝，賽後國王洋將牧倫斯批評裁判自己最後一擊出手被拉手犯規沒吹，甚至提到上周比賽也曾發生同樣狀況，結果PLG聯盟15日隨即針對牧倫斯祭出1.5萬元的罰款，再次展現PLG堅持保證球賽公正性的態度，問題是國王與牧倫斯本人能夠接受嗎？

以下是PLG公告內容，「P. LEAGUE+ 今日（01/15）針對G046 新北國王 vs. 新竹街口攻城獅的比賽，新北國王的牧倫斯（Byron Mullens）於賽後記者會公開批評裁判，聯盟裁罰新北國王球團罰款新台幣壹萬伍仟元。最新完整說明如下：

*賽事編號：G046 新北國王（客）vs. 新竹街口攻城獅（主）

*日期：2023/01/14（星期六）

*事件：新北國王的牧倫斯於賽後記者會公開批評裁判

*說明：G046 新北國王（客）vs. 新竹街口攻城獅（主），新北國王外籍球員牧倫斯於賽後記者會公開批評裁判，依聯盟賽事章程第二章球團規範第十二條球團義務12.3「球團有共同維護聯盟形象之義務，不得於公開場合，以任何形式對聯盟決 策、賽事判決，懲處決定或仲裁判斷等事項，發表不當言論。」處以新北國王球團罰款新台幣壹萬伍仟元整。」