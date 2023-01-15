即將升上高中的小孩竟尿床，該怎麼辦？一名媽媽PO文求助，瞬間引來逾500人留言，呼籲該名母親「會考一點都不重要，孩子快樂成長才是重點」。若真的無法改善現狀，建議尋求專業醫師協助。

「會考快到了，我念國三的兒子竟壓力大到開始尿床，請問該怎麼辦」，媽媽匿名求助，她表示，有天發現兒子正在洗床單，覺得他可能尿床了，擔心尷尬裝不知情，後來又在房間發現一包尿布，趁熟睡時進房查看，確定兒子包尿布睡覺，頓時不知如何是好。

原PO推測，可能因會考倒數計時，兒子壓力過大才會失禁。網友心疼，直呼「會考一點都不重要，快帶他出去玩」、「才國三而已，妳要讓他一輩子都包尿布嗎」、「別因一份成績單失去這個小孩」。

媽媽趁一次就診機會，找兒子談心，勸他壓力別太大；兒子希望媽媽拍他背哄睡，說這樣會比較安心。那次事件後，媽媽覺得兒子快樂不少，卻又覺得哄睡似乎不妥，但如果可紓壓，難道要逼他改嗎？

心理師建議，尿床有很多原因，睡前是否喝太多水，或吃了利尿的食物、水果都有可能，建議先長期觀察。若排除生理問題，很可能是壓力所導致的退化行為，應尋求專業協助。