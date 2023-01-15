眼尖網友比對車牌發現，同輛車危險駕駛行徑非首次，去年也被爆料過。（摘自爆料公社）

國道一號北向65公里平鎮系統路段，昨下午有民眾發現，一旁小客車駕駛疑邊開車邊睡覺，僅靠自動輔助駕駛開在國道上，立即向警方報案，影片曝光後更有人發現，同輛車去年也有危險駕駛行為。國道警方表示，該駕駛已違反道路交通管理處罰條例，將處6千元以上、2.4萬元以下罰鍰，並吊扣汽車牌照6個月。

有民眾昨日PO出影片，一輛銀灰色小客車開在國道上，一路在內側車道壓線行駛，前後車窗全開，連後照鏡都沒打開，他開車慢慢往前，朝車內一看，發現該車駕駛竟將椅背往後倒，疑似正在呼呼大睡，便請副駕趕緊拍下誇張一幕，立即通知警方，也提醒用路人小心。

國道警方表示，經檢視影像，該車駕駛已違反道路交通管理處罰條例第43條1項1款危險駕駛，處6千元以上、2.4萬元以下罰鍰，並吊扣該汽車牌照6個月，將通知車主到案說明，並依規定製單舉發，另以公共危險函送地檢署偵辦。

這段影片曝光後，更有眼尖網友比對車牌發現，同輛車在去年1月初也曾被爆出危險駕駛行徑，當時也是在國道車窗大開，疑依靠自駕輔助系統，駕駛將雙手伸出車窗不停揮舞，一度引發熱議。

國道警方提醒，用路人開車應遵守交通規則，隨時注意前方動態，並養足精神，不得有危險駕車行為。若發現有危害國道交通車輛，在安全不違規的前提下，利用高速公路「1968App警政報案」直接向該路段公路警察大隊報案爭取時效，警方會立即派遣巡邏員警前往攔查，確保行車秩序與安全。