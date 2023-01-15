轎車國道壓線疾駛！駕駛「雙眼緊閉躺平」 畫面曝光網友怒指這位車主是危險駕駛慣犯。(翻攝自爆料公社)

太誇張！近日有網友在臉書曝光一段危險駕駛影片，畫面中可見男駕駛開在國道上卻「雙眼緊閉」疑似熟睡，且連後視鏡都沒開，離譜畫面掀起大批網友憤怒撻伐，指責該駕駛危險上路害人又害己，有眼尖網友也指出該位車主是危險駕駛慣犯，先前也曾在國道上利用自駕輔助系統，將雙手伸出窗外揮舞惹議。

一名網友在臉書社團「爆料公社」中分享一段影片，網友指出地點位於國道一號北上65公里處，畫面中可見一輛Infiniti Q50轎車，全程壓著內側黃線行駛，車窗全開、後視鏡卻收起，駕駛雙眼緊閉半躺在座椅上，疑似熟睡狀態，危險行徑讓人捏把冷汗。原PO見狀急忙請副駕錄影，提醒用路人小心，他也在文中表示已報警處理。

影片曝光後有眼尖網友指出這位駕駛過去也曾在國道行駛途中將雙手伸出窗外揮舞，類似的危險行徑不只一樁，也讓網友紛紛留言痛批「他現在閉眼是怕出事後死不瞑目嗎？」、「等等就有專車接送回家了」、「又一個開輔助不看路的」、「他很紅呀 在國道上都是這樣開車呀」、「哇～自動駕死 功能開啟…」、「他連後照鏡都沒開欸⋯這款人到底是吃什麼長大的啊⋯」、「心臟真大顆」。