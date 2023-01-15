民眾黨主席柯文哲、前台北市副市長黃珊珊今赴內湖737市場與市議員陳宥丞揮毫發春聯，對於昨晚在黨代表大會中說明九合一的檢討結果不如預期，會不會擔心開最基層？柯文哲說，「那些報告拿出來厚厚幾十頁，太多太多要檢討的，犯了很多錯誤」，至於資源不足的問題，柯則回應，已經不是第一天資源不足，目前還在想之後的市場定位問題。

民眾黨昨召開黨代表大會，柯文哲昨坦言，成績不如預期，距離改變台灣政治文化的目標還很遠，而選前黨內未多方開闢疆土，提名過多候選人，最後卻因資源有限，陷入資源不足而導致左支右絀的窘境。

對於昨天言論是否會開罪基層，柯文哲說，「那些報告拿出來厚厚幾十頁，太多太多要檢討的，犯了很多錯誤」；至於所推出的候選人是否跟黨的形象不太一致，柯文哲說，目前還在想市場定位的問題，但台灣是多元的社會，不能說所有候選人都長的一樣，要檢討的東西很多，陸陸續續會繼續檢討。

對於大巨蛋的問題，會不會認為中央就是在卡柯？柯文哲則回應，大家心裡有數，但他還是要強調，營運還是要小心，臺北表演藝術中心就花了半年，大巨蛋量體更大，試營運要更有規劃。

而在九合一結束後陸續有消息指出黃珊珊想選港湖區立委，黃珊珊今天對此表示，「先過好年，不要一直想選舉」；至於連續兩天與柯文哲合體，之後要扮演的角色？黃珊珊則說現階段還是先將手跟腳的傷養好，有具體規畫再跟大家報告。

對於民進黨台北市議員王世堅與立委高嘉瑜頻遭砲轟，黃珊珊說，這些事情之前都發生過，歷史也正在重演；但最重要的還是回到社會強調的公平正義，針對這樣的內容，大家的言論可以有不同立場，但不應該黨同伐異，不論哪個政黨都應該要記取教訓，對錯是很清楚的。