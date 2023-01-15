不少店家門口都會活動布條，新竹一名網友發現一間通訊行門口高掛紅布條，上面寫「老闆單身中，但『台ㄎㄧㄡˋ媽先不要』」，「台ㄎㄧㄡˋ媽」是客家話中胖女人的意思，意即胖女人不要來，布條被網友認為充滿歧視意味，貼文意外釣通訊行陳姓老闆回應，「是鬧著玩，不是真的要徵友。」

原PO昨（14）日於臉書社團《路上觀察學院》上傳一張照片，只見一家通訊行門口高掛一個紅色布條，上頭寫道「老闆單身中，但『台ㄎㄧㄡˋ媽先不要』」。內容中的「台ㄎㄧㄡˋ媽」是客家話，意即胖女人。

圖文曝光，吸引超過4千名網友討論，「難怪老闆會單身」、「客家人一看就懂了，哈哈」、「我一定要走進去看老闆長怎樣」、「布條確實不妥」、「為什麼歧視胖子啊」、「不要胖胖的女孩，笑死」、「好好笑，青菜蘿蔔各有所好啦！自卑心作祟就說別人歧視」、「客家人路過，瘦也不選你啊！你註定單身」。

網友討論也釣出通訊行陳姓老闆回應，「掛紅布條是和左右鄰居鬧著玩，沒有要徵友的意思，我本身也是「台ㄎㄧㄡ`古」（身材胖的男人），不好意思讓大家覺得不愉快，跟大家道歉，對不起。」通訊行隔壁店家的老闆也留言幫陳老闆說話，「我是通訊行隔壁的開中大碼女裝的店家，陳老闆掛這個布條是開完笑，至於好不好笑就依個人觀感而定。但他平常為人很好相處，也不是真的歧視棉花糖族群，針對他的布條不要太認真。」