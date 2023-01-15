數位發展部部長唐鳳日前在出訪時接受外媒訪問，稱將幫助烏克蘭進行數位重建，消息傳回台灣後引起熱議，國民黨台北市議員張斯綱就忍不住嗆，唐鳳如果只想拿著納稅錢到處亂撒幣，不如跟著內閣改組一起下台算了。

首度出訪立陶宛的唐鳳，日前在立陶宛首都維爾紐斯接受《路透社》訪問，提到台灣已針對烏克蘭提供電機、設備等方面的人道援助，且還正在考慮數位層面的援助，並透露儘管雙方政府並未針對數位內容進行交涉，但她正透過個人管道的方式進行接觸。

張斯綱昨（14）日在臉書表示，過年前本來不想罵人，但看到唐鳳的相關消息真的忍不住！他強調，政府花了200多億成立數位發展部，但近日接連爆出個資外洩、健保資料遭洩露、網路詐騙等事件，卻沒看到數位部提出相關政策或作為因應，只看到唐鳳吃麵線推點餐系統。

「內政都還沒搞好，就口出狂言要去幫其他國家做數位重建？」張斯綱質疑，唐鳳應先以自身專業，補足政府部門先前做得不夠好的地方，而不是拿著納稅錢當一個到處亂撒幣的假慈善家，且要協助烏克蘭做數位重建，但預算從何而來，是否已經過立法院同意？「如果唐鳳部長只想做這些事的話，那趕緊跟著內閣改組一起下台了吧！」