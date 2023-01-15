南韓女子天團BLACKPINK近日啟動亞洲的巡迴演唱會，這幾日便抵達香港一連展開3天的表演，令當地粉絲興奮不已，吸引不少演藝圈明星前來朝聖。其中就有網友發現大陸女星Angelababy（楊穎）也出現在台下，但她卻因此意外被大陸網友出征，遭到不少人批評「崇洋媚外」。

BLACKPINK自去年結束歐美巡迴演唱會後，今年便開始展開亞洲巡演，而她們13日便來到香港，所到之處都聚集了大批粉絲，而眼尖的網友就發現，在底下的觀眾群中竟出現Angelababy的身影。在公開的照片裡，只見他與好友們開心的拿著BLACKPINK的應援棒合照，沒想到卻意外踩到某些大陸網友的底線，讓她無辜遭到大批網友攻擊。

據了解，南韓政府在朴槿惠執政時期曾接受美方的協助，允許美軍駐韓部署薩德系統（THAAD，終端高空防禦飛彈），引發北京當局高度反彈，還因此頒布「限韓令」，雖近幾年疑似有鬆綁的跡象，但月初大陸官方開放旅遊政策後，韓國政府卻嚴格要求大陸入境的旅客必須掛上黃牌，並提供陰性證明才可入境等強硬措施，被部分大陸網友認定為歧視，因此使中韓關係陷入緊張。而這時候Angelababy還去參加BLACKPINK的演唱會，激起愛國人士的反彈，她只好緊急刪掉照片。但理性的網友也跳出來為Angelababy護航，表示很多藝人都會看其他明星的演唱會，而Angelababy剛好也單純只是個粉絲去朝聖而已，意外掀起兩派人馬論戰。