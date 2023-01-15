北京市第十六屆人民代表大會第一次會議15日開幕，北京市代市長殷勇進行政府工作報告。報告談到今年的重點工作時提出，要支持住房改善、新能源汽車、養老服務等消費，讓消費熱起來、經濟活起來。

具體來說，殷勇在報告中表示，必須加緊推進國際消費中心城市建設，深化商圈改造提升行動，統籌推進物流基地規劃建設，強化新消費地標載體建設，試點建設80個「一刻鐘便民生活圈」，提高生活性服務業品質。

同時還要積極培育數位消費、文化消費、綠色消費、冰雪消費，加強商旅文體等消費跨界融合，支持住房改善、新能源汽車、養老服務等消費，讓消費熱起來、經濟活起來。

另在經濟與產業表現上，報告中也指出，北京人均地區生產總值超過18萬元人民幣，位居大陸各省區市首位，達到發達經濟體中等水準。同時社會研發投入強度保持在6％左右，躋身世界智慧財產權組織發佈的全球百強科技集群前三名，且國家級高新技術企業、專精特新小巨人企業和獨角獸企業數量均居全國各城市首位。