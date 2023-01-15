武打巨星成龍除了與妻子林鳳嬌育有一子房祖名外，也與港星吳綺莉婚外情生下一女吳卓林（小龍女），不過從小與母親相依為命的吳卓林，因她2018年與外籍女友Andi結婚，導致母女倆鬧翻，如今年關將近她似乎也不算返回香港與母親過年。

吳卓林過去與母親吳綺莉時常因Andi而爭吵，據悉吳卓林在結婚後有將Andi帶回家中，但卻遭吳綺莉逐出門外，之後更怒批Andi年紀這麼大還不找工作，還稱有人群恐懼症不敢面對人群，接著痛罵：「是不是要籌錢給她看病？醫院不知道有沒有得治這種恐懼症？」且吳綺莉曾透露，女兒非常努力，雖然生活條件不佳但仍照顧著Andi讓她相當心疼。

然而，自從吳卓林離開香港後，便於媽媽斷聯且從未回家過，根據香港媒體報導指出，吳卓林在今年農曆過年似乎也不打算返港過年，其中她受訪時更直言「寧願流浪吃冷麵包，也不願回家和媽媽團聚」。

事實上，先前吳卓林被拍到在加拿大街頭排隊領救濟的免費糧食，雖然老婆Andi事後拍攝影片澄清他們並沒有流落街頭，但對於吳卓林排隊領麵包的事情隻字未提，影片中也未見到她的身影，反觀成龍的另一個兒子房祖名，恰巧同一天在IG曬出乘坐好友勞斯萊斯的照片，兩人形成強烈對比。