家登（3680）董事長邱銘乾表示，由於美中貿易戰持續，家登晶圓傳載盒在中國市占率持續提升，加上客戶不斷往先進製程推進，推升極紫外光光罩盒（EUV Pod）需求，看好今年營收將維持二位數百分比成長並續創新高紀錄。法人預估家登今年營收年增率將上看25％。

邱銘乾認為，由於上半年半導體產業仍持續去化庫存，預計會是全年景氣低點，而家登與半導體產業營運連動，第一季會是全年谷底，之後將逐季成長、一路往上。

家登表示，2022年營收大幅成長另一原因，是長期投入研發建立自主技術所帶來的成果展現，家登研發多年的前開式晶圓傳送盒（FOUP）已經成為營收成長穩定來源，EUV Pod需求續強，除了自身產品的在技術上逐漸領先全球具不可取代性外，全球供應鏈分為中國及美國兩個世界長期趨勢，也讓家登看到更多轉單效益，對2023年營收成長抱持樂觀展望。

家登2022年在大中華市場接單呈現倍數成長，2023年預估仍會大幅成長，中國半導體廠因為去美化，造成晶圓傳載訂單大量轉單至家登，直接挹注本業營收，晶圓與光罩兩個載具產品線營收屢創佳績。為因應未來快速成長需求，家登已經積極規劃新的載具生產基地擴廠來滿足客戶需求，降低斷鏈帶來的風險及地緣政治的影響。