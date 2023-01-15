今年學測數學B考了細菌數量的指數成長模型及電子看板播廣告等議題，全國高級中等學校教育產業工會說，今年數學B生活情境題如去年一樣仍多，雖扣合108數B課綱精神，但整題難度較去年提高，於數B考生而言，屬中間偏難，對數A跨考數B學生有相對優勢，預估頂、前標可能會些微下降一級分。

全中教說，數學B單選7為生活情境，將圓錐曲線應用於生活現象觀察，而非複雜的代數計算，十分符合數B考科精神，同時也是去年可惜沒有出現的題型。

多選8與去年題型雷同，藉由觀察規律關係即可應答，無須複雜運算，整體而言多選前三屬於信心提升題型，可讓學生不在起手式即無從下手的窘態發生。而後面多選12的經緯度問題，較去年複雜，須有較好的空間感才易於下手應答。

填充變化較多，需能掌握數字及圖形觀察才可輕鬆下手，如填充15在內積的概念清楚掌握，即可直接應用平移，快速求解，否則會計算量大增，而填充16為摺紙問題，屬生活化題型，因無需利用到立體關係，同學可於現場操作，進行觀察，或亦可利用座標化及中垂線概念，便可輕鬆應答。

全中教表示，混合題題目計算量較大，但題意清楚，在閱讀理解後可以以國中幾何，即可下手，並利用比例關係求得答案，難度屬於中等。整份試卷可說，題意清楚利於理解，但較去年數B難度提升。

全國教師會解析指出，數學B題型創新具素養導向，重情境閱讀理解，難易度與去年相似，預估分數與去年相似。

全教會說，數學B第10題提到細菌的數量來建構指數成長模型，略有與現今疫情變化相互輝映，頗能藉此切入真實情境，是一個跟時事相關的考題。

數學B有跨科整合題，第12題提到地球儀上的問題，將赤道、經緯度等社會科問題與透過數學的球面幾何問題解決。此外，題目創新，譬如第7題提到若手電筒照射在牆壁上的光源邊緣為拋物線的一部分，則在地板上的光源邊緣是哪種圖形，跳脫以往的問法，希望學生透過圓錐截痕的定義解題。第8題提到電子看板播放，為生活中常見的周期現象。

全教會指出，數學B混合題型配分約為15分，除了選填題外，亦包括計算題，例如第18-20題提到畫布上畫這三根電線桿、單點透視法、消失點，運用向量的係數積、分點公式等。整體混合題型設計恰當。