立委江永昌協助爭取前瞻經費4853萬，於今（15日）前往視察竣工現況。（江永昌服務處提供）

新北市政府為解決中和區民享街、莒光路、環球購物中心一帶長期深受水患所擾，提出壽德公園整建計畫，設置明挖式修坡滯洪池，不過礙於市府經費有限，立委江永昌協助爭取前瞻經費4853萬，於今（15日）前往視察竣工現況。

江永昌表示，自己擔任議員時，曾爭取「民有街地下橫越中山路三段排水改善工程」及「莒光路增設排水箱涵」等工程，將該地區盡可能達成高處截流、低處分流的治水目標，不過經市府評估，因當地路幅空間有限，後續無法再以擴大排水箱涵方式完備改善措施。

江永昌接著說，不過在營建署的協助下，該區已先利用校園自強國中、自強國小增設兩座地下滯洪池，現又新增一座壽德公園滯洪池，將既有綠地納入都市治水系統一環，共同發揮減緩洪水流速、減災功能。

江永昌說明，壽德公園滯洪池設計規劃初時，曾有民眾關心是否會影響綠地面積、運動動線及滯洪安全等問題，因此當時有要求市府應好好回應民眾疑慮，審慎規畫公園空間，豐富園內設施設備。

江永昌介紹，整建完畢後的公園，除了新增滯洪功能，原有的休憩空間仍保留供民眾使用，也新增雙層環園步道、遊具設施打造嶄新樣貌並提升遊玩趣味；同時，考量夜間運動人潮眾多，園區內將擺設22盞景觀高燈及6座投光燈，提升照明系統，加強安全。