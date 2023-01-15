邵大倫邀7歲兒子入鏡拍宣傳照。（這虎音樂提供）

擁歌手、主持人、廣播DJ身分的邵大倫，「八年磨一劍」去年底發行第六張台語專輯《出一支喙》，歷經結婚生子、二次入圍金曲及二次獲金鐘肯定的他，透過專輯為自己出道20年的演藝生涯寫下最佳註解，為此用盡人脈邀請多位音樂大師合作，不惜挪用把原本要買房的頭期款300萬全砸在製作唱片上，獲老婆孩子全力支持。他將新專輯送給老婆，感謝她無怨無悔付出：「很感謝她的支持，這真的不是一般老婆可以做到的。」

《出一支喙》製作期長達8年，中間更歷經3年疫情，籌備期間邵大倫隨時保持戰戰兢兢，最擔心的一件事就是「怕自己確診」，坦言壓力很大：「因為受到疫情影響讓專輯製作期拖長，加上團隊陸續有人確診，一再延期不僅成本變高，也怕耽誤到這些音樂大師們的檔期。」且錄音期間他正逢軋上金鐘主持及高流2場大型歌廳秀，外加廣播電台的帶狀節目天天要ON，忙得邵大倫幾度在錄音時差點精神錯亂，苦笑說：「整個錄音過程就是得不段使出『影分身之術』及時間管理大考驗。」

邵大倫邀7歲兒子入鏡拍宣傳照。（這虎音樂提供）

這張專輯最初的起心動念正是因為「家人」給他的愛，醞釀專輯8年期間，邵大倫歷經結婚、生子成立家庭，加上當初入圍金曲更逢他結婚前後，而兒子出生後又得到金鐘肯定，因此許多歌曲大多與親人有關；主打歌〈噗仔聲催落〉以大兒子出生成長的紀錄為靈感而寫，他靈機一動邀請7歲兒子一起拍宣傳照，父子2人在鏡頭前化身「正義牙膏超人」一圓想當超人的夢想，不僅配合復古80年代背景訂做頗具時代感的父子西裝，還以巨大版的牙膏牙刷道具當成拯救地球的武器，邵大倫笑說：「希望在這個人人都能靠著『出一支喙』搏出頭的時代，大家還是需要保持口氣芬芳，講話才不會顧人怨。」