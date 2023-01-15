「捷運新園東港林邊線」可行性研究地方說明會，東港率先登場。(屏縣府提供)

為使民眾瞭解「捷運新園東港林邊線」可行性研究計畫內容並廣納民意，屏東縣政府於東港鎮公所舉辦說明會，向民眾說明捷運初步路線站點規畫及建設方式，現場民眾參與踴躍，亦提出相關意見與縣府交流討論。

屏縣府交旅處表示，捷運建設屬於重大交通公共建設，縣府在綜合考量運輸效能、都市發展、路網整合及投資效益等指標面向下，評估優先推動計畫可行性研究。

透過捷運建設可以促進地方發展，同時解決居民長期以來僅能透過台17線往返市區的交通和安全問題，除了審慎、務實規畫，也要重視縣民意見，完善可行性研究專業內容，期待能規畫出符合需求的捷運建設。

交旅處指出，此計畫將與高雄捷運小港林園線銜接，後於雙園大橋南側跨越高屏溪往南延伸至林邊車站，沿線將串聯新園、東港及林邊，也可連接高雄國際機場、東港轉運站及臺鐵林邊站，路線總長約16.66公里，初步評估預計將設置8座車站。

重大交通建設須經過可行性研究、綜合規劃與環境影響評估、都市計畫變更、工程設計等階段，均完成後才能進入施工與通車營運。目前此計畫在可行性研究階段，將會蒐集民眾意見後，納入評估檢討完成規劃成果，以便後續提報中央審議爭取核定並進入下一階段綜合規劃作業。

屏縣府後續也將於1月16日在新園鄉公所、1月17日在林邊鄉公所再辦2場說明會。