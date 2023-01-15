民進黨黨主席補選今（15日）登場，行政院長蘇貞昌一早前往新莊區中港國小投票，蘇貞昌受訪表示，副總統賴清德願意在此時出來承擔黨主席重任，應該給賴支持，希望所有黨員都能出來踴躍投票，讓賴副總統出任黨主席後更有力量，能夠順利推動黨務。

2022年九合一選舉，民進黨敗選，原兼任黨主席的總統蔡英文辭去黨主席一職，由高雄市長陳其邁代理黨主席，黨主席補選今（15日）登場，任期到2024年5月20日。