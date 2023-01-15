詐騙手法層出不窮，律師呂秋遠表示，聽開徵信社朋友說，有部分徵信社業者會挑手機號碼尾數有6、8的人，打給對方騙說「手上握有你外遇證據」，沒想到竟有3至4成的人會上當付款，且事後發現被詐騙也不會報警，只是摸摸鼻子自認倒楣，讓他直呼「太扯」。

呂秋遠今（15）日於個人臉書表示，聽開徵信社的朋友說，有不肖徵信業者會隨機找手機號碼尾數有6或8，如888或168等，打給對方說，「你太太委託我們對你徵信，已拍到你去汽車旅館跟外遇對象上床的證據，有很多精彩畫面，你太太開價100萬，你要付多少？我們可以全部交給你。」

徵信社朋友說，事實上根本沒有太太請徵信社跟拍的事，但被詐騙的當事人10個有1至2個人嚇得驚慌失措，立刻匯錢；還有1至2個人考慮幾天後殺價給錢，高達3至4成的人會相信，令呂秋遠匪夷所思。

徵信社朋友說，詐騙之所以會挑選這種6或8結尾的手機號碼，是因為這種號碼通常要選號，代表號碼持有者有經濟實力、比較投機、相信運氣、喜歡賺錢，加上這類人事後發現被詐騙也不敢報警，因為被老婆知道原因只會更難看，只能自認倒楣，讓呂秋遠直呼太扯。