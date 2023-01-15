台灣燈會睽違23年重返台北將於2月5日開跑，除了會場的燈飾作品展示，台北市政府觀光傳播局另在松山文創園區、香堤廣場和台北101水舞廣場規畫3大表演舞台，邀請國內外頂尖表演團隊及街頭藝人帶來超過350場演出。觀傳局提醒，民眾可於每場演出前40分鐘排隊入場，演出前30分鐘會由工作人員引導入場，如有年長及行動不便者，請洽現場工作人員協助入場。

在台灣燈會活動期間，松山文創園區1號倉庫設置「多元舞台」將以「多元共融」為概念，邀請原住民、客家、新住民等多元族群表演團隊演出，時間為2月1日至19日，平日每日4場，時間為下午3時、下午5時、晚上7時、晚上9時各1場，周五至周日則多加1場下午1時開始演出的節目，綜計85場次。

觀傳局介紹，山宛然客家布袋戲團結合閩南及客家文化精粹，帶來創新偶戲節目；傳源文化藝術團則以原鄉傳統樂舞展現原民族群的力與美；娜雲飛舞團由傣、彞、蒙古、緬甸等多元民族成員組成，帶來民族風格舞蹈表演。

觀傳局說明，活動期間也邀請日本、馬來西亞、印尼等多國團隊獻藝，表演拉丁樂曲、民謠、非洲鼓、手鼓等多元精彩節目，歡迎民眾在燈會期間前往松山文創園區欣賞精彩演出，詳細演出節目訊息和場地資訊可至2023台灣燈會官方網站查詢。

松山文創園區除了有多元舞台表演外，店家營運時間將延長至晚上9時，戶外空間則是24小時開放。觀傳局指出，串聯園區店家也會推出「潮冬感謝慶抽獎活動」，同時推出愛情有（無）進展、玩玩兔米飛創意展、水水市集等展覽、市集和快閃店活動，鍋爐房進駐品牌「CAMA COFFEE ROASTERS 豆留文青」在燈會期間每晚也將綻放建築光雕秀。