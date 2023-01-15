行政院長蘇貞昌（右）今上午到蘇花公路大清水隧道南口視察搶通進度。（羅亦晽攝）

台9線蘇花公路159.3公里處大清水隧道邊坡大規模坍方，隧道南口遭大量土石淹沒，雙向交通中斷，經公路總局漏夜開挖搶通，預計今天下午5時至18日分時段通車，19日全時段開放通行。行政院長蘇貞昌今上午赴現場視察搶災情形，發送大包紅包慰勞工程人員，不僅允諾會加速蘇花安計畫的進度，並強調已裁示相關單位動用災害預備金，投入明隧道永久性鋼構工程。

行政院長蘇貞昌今上午與立法委員傅崐萁、陳瑩、交通部長王國材、鐵路局、航港局等人員赴蘇花公路災害現場視察搶通狀況，聽取公路總局長陳文瑞簡報搶修進度，並送上3包具相當厚度的大紅包給工程與疏運人員，感謝他們自交通中斷以來，夜以繼日的投入搶修工程與疏運工作，用最快的速度在春節前恢復交通。

行政院長蘇貞昌（右）今上午到蘇花公路大清水隧道南口視察搶通進度，送上3包具相當厚度的大紅包給工程與疏運人員，感謝他們的辛勞。（羅亦晽攝）

行政院長蘇貞昌（右）今上午到蘇花公路大清水隧道南口視察搶通進度，聽取公路總局長陳文瑞報告受災狀況。（羅亦晽攝）

陳文瑞指出，此次崩塌滾落約78公噸的大石頭砸毀鋼構明隧道前端約17米，將來會陸續修復受損部分，雖然鋼構部分有毀損，但全長約74米的隧道沒有受損，仍具保護功能，昨晚已順利將上方土石清除完畢。另，隧道上方大理岩裂縫如有浮動石頭，蜘蛛人會到最頂端進行刷坡工程，替裂縫舖漿及掛網。

陳文瑞表示，中斷路段今下午5時至晚間7時簡易通車2小時，考量夜間無法有效監看上邊坡，將實施夜間封閉道路。明起至18日配合現場持續坡面防護作業，每日放行上午5時至8時、中午11時下午1時、下午5時至晚間7時等3個時段，夜間不開放。春節期間雖（19日至31日）不管制交通，但仍會有瞭望警戒人員會配戴哨子跟紅旗，觀察有無落石，如果出現落石會暫時請隧道2端稍微停滯。

針對受損明隧道部分，陳文瑞表示，待上方噴漿掛網完成後，會先做臨時鋼棚架，可阻擋一般落石掉落，預計4月底完工，未來則會在利用永久鋼構明隧道確保通行安全，工期預計8個月。

對此，傅崐萁也向蘇貞昌要求能盡快裁示動用政院災害預備金，投入永久鋼構明隧道工程，讓公路總局得到工程會的支持，盡快啟動施作作業。蘇貞昌則表示，該工程本來就會運用災害預備金支付，已裁示相關單位用最快速度進行，相信預算與行政程序都會快速到位，妥善完成鋼構作業，強調一定會做到最安全。

蘇貞昌接著說，蘇花公路位於崇山峻嶺間，地形嚴峻，開闢維護相當困難，因此要讓蘇花安快速進行，目前行政院已核定，但因涉及太魯閣國家公園及相關環評，需符合專業要求，不過已要求相關部會配合作業進行。