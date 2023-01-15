民進黨黨主席補選15日投票，立法院副院長蔡其昌上午前往台中市沙鹿區投票，針對投票率，他受訪時指出，同額競選及年前大家都比較忙，今天投票率不會很高，但與其看投票率，不如看賴副總統上任黨主席後的作為及改革方向，這才是這場選舉的焦點。

民進黨黨主席補選今日投票，投票率也備受矚目。蔡其昌表示，不需要在投票率上做文章，只有一個候選人情況下，投票率不會很高，大家都知道這是必然，也是常識。投票時間在年前，這周大家比較忙，早上他到市場發春聯及拜年，人潮相對比過去少。

蔡其昌說，今天投票率不會很高，但這不是重點，黨內支持賴副總統擔任黨主席進行改革，深化民進黨民主的價值，讓百姓安居樂業，與其看投票率，不如看賴總統上任黨主席後的作為及改革方向，這才是這場選舉的焦點。

蔡其昌指出，賴副總統擔任黨主席綽綽有餘，特別是在大家紛紛期待黨有新的作為，社會期待民進黨執政可以更好的情況下，相信賴副總統是適才適所，黨內只有一個人登記，篤定當選。

蔡其昌表示，他所聽到的聲音，黨內也都是對賴副總統肯定與期待，所以他會期許賴副總統當任黨主席後，帶領黨將過去民眾所認為做不好的，來加強改進做好，很多對的價值，再加強論述，讓更多支持者及人民知道，帶領台灣往對的方向走，這個方向是什麼，相信這就是大家所期待的。