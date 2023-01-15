內閣改組時間表出爐？蔡英文低調赴永和投票一語不發 12:252023/01/15 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨黨主席補選今（15日）登場，蔡英文總統一早前往新北市永和區秀朗國小投票。（台北市攝影記者聯誼會提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨黨主席補選今（15日）登場，蔡英文總統一早前往新北市永和區秀朗國小投票，媒體詢問「黨主席投票破2成嗎？」、「內閣改組有時間表嗎？」，蔡總統全程不發一語，直接進入投票所投票，投票後向眾人揮手即離開。 民進黨需要自我轉型正義 倒蘇 前扁辦主任解讀是不滿小英 林濁水：蔡認錯 憤怒就不那麼強 風之翼自由車電競賽假樹科大登場 總獎勵超過10萬元 #蔡英文 #民進黨 #黨主席 #補選 #內閣改組 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 立院延會 內閣改組春節再啟動 04:102023/01/14 財經要聞 點出1項殘酷事實！名醫：民進黨還在失血 不是沒有道理 11:342023/01/14 政治 蔡蘇深度交換「內閣改組」意見 沈富雄爆可能對話 00:022023/01/14 政治 民進黨黨主席補選登場 蘇貞昌盼給賴清德支持、呼籲踴躍投票 12:112023/01/15 政治 民進黨主席補選 鄭文燦返八德投票呼籲黨員站出來 10:402023/01/15 政治 王鴻薇痛批 內閣改組充滿宮鬥 04:102023/01/15 政治要聞 2023大選年台美關係觀察指標 04:102023/01/15 時論廣場 批內閣改組鬥來鬥去 王鴻薇：違社會觀感人民厭煩 13:312023/01/14 政治 民進黨黨主席補選登場 台中市中午前投票率不到1成 12:232023/01/15 政治 台中小英之友會寒冬送暖10年不間斷 總統：照顧弱勢是政府重要責任 18:242023/01/14 政治 投票率偏低成必然 蔡其昌：上任後的作為及改革才是選舉焦點 12:212023/01/15 政治 黨政改組未同調 外界憂影響賴魁改革 04:102023/01/15 政治要聞 賴清德明接掌民進黨 陳其邁喊團結籲黨員踴躍投票 13:402023/01/14 政治 民進黨主席補選 賴清德喊話選民：台灣需要你 10:032023/01/15 政治 傳綠營「中生代4大公子」都坐擁高官位 網狠酸一句氣炸了 07:002023/01/15 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。