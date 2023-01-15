民進黨黨主席補選今（15日）登場，蔡英文總統一早前往新北市永和區秀朗國小投票，媒體詢問「黨主席投票破2成嗎？」、「內閣改組有時間表嗎？」，蔡總統全程不發一語，直接進入投票所投票，投票後向眾人揮手即離開。

民進黨需要自我轉型正義
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