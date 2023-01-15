屏東林管處舉辦森林護管員甄試，圖為騎乘循環檔機車。(屏東林管處提供)

林務局屏東林區管理處於14日及15日2天辦理2023年森林護管員甄試，此次甄試共吸引39名符合資格人員前來報考，包括排灣族、魯凱族、布農族、阿美族、鄒族等13名原住民，預計錄取4名（含原住民1名），備取8名，錄取率約10％，競爭激烈。

屏東林區管理處表示，甄試首日在高雄區監理所屏東監理站舉行術科測驗，應到39人，實到35人，到考率達90％。首日測驗內容包括「騎乘循環檔機車」及「負重跑走」等2階段，「騎乘循環檔機車」通過後，繼續參加「負重跑走」測驗，2項測驗均通過後，才具第2天筆試及口試資格。

在「騎乘循環檔機車」測驗，參照監理所機車駕照考試，需完成鐵路平交道、交叉路口、斑馬線、直線駕駛換檔（需換至3檔），每人有2次機會，測驗開始前並開放考生練習，考生32名順利平穩通過進入第2階段「負重跑走」測驗。

「負重跑走」則較往年難度提高，每人需背負20公斤背包，男生於12分、女生於13分30分內走或跑完1500公尺始為合格，最快的考生9分10秒即完成測驗，總計有25人通過測驗。

屏東林區管理處指出，首日通過2階段術科測驗考生，15日繼續在屏東大學附設實驗國民小學舉行筆試及口試測驗，預計16日早上10時在該處網站及公布欄公布錄取榜單，期許這批森林守護生力軍，能持續及共同為山林守護盡一分心力。