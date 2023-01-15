韋禮安與八三夭吉他手劉逼合作新歌〈初四阿北〉。（The Orchard提供）

韋禮安近期活動演出不斷，且夯曲〈如果可以〉MV近日突破1億觀看次數，讓他直呼「破億的感覺很夢幻」，忙碌之餘，其實他正在秘密籌備計畫已久的「歪歌起挫」系列，應景農曆過年，他終於推出讓粉絲期待已久的第一彈、歪歌單曲〈初四阿北〉！韋禮安去年曾為小巨蛋演唱會宣傳拍攝迷因影片，意外捧紅他扮演的「小陳」，而他在〈初四阿北〉中以「韋禮安aka小陳」身分現身，創作靈感源於網路迷因梗「出事阿北」事件，攜手八三夭吉他手劉逼，趕在過年前讓這首歌出世。

韋禮安私下幽默又搞笑，一次通告空檔無聊時，創作了一首〈三角錐〉，當時和同事只是好玩拍下影片上傳社群，獲得出乎意料之外的迴響，去年「如果可以我想和你明天再見」台北小巨蛋演唱會上，韋禮安首唱了〈芭樂girl〉，幽默風趣的歌詞充滿屬於他的迷因感，再次大展「韋式幽默」，更是讓粉絲許願「歪歌」系列趕快正式推出。

〈初四阿北〉創作起源來自2021年正流行的Clubhouse直播，韋禮安為了找尋靈感，在Clubhouse開直播寫歌，由粉絲給主題來即興創作，開直播這天剛好是大年初四，網友們討論起當時很紅的網路迷因梗「出事阿北」事件，這時八三夭吉他手劉逼Call in進來，表示他正塞在回家過年的路上，當時被粉絲們笑稱這根本是「初四阿北」，這首歌於是就此誕生。

韋禮安原先只是臨時起意寫下的「歪歌」，但在粉絲瘋狂敲碗之下，又正巧即將迎來新年的「初四」，於是趕緊call劉逼一起神速完成這首歌曲，且韋禮安所屬唱片公司很快就敲定所有單曲拍攝內容，真的安排一輛車傾斜停在電線桿前，激似「出事阿北」事件現場，讓韋禮安大呼：「這次的拍攝工作真的好開心啊！」他和劉逼也應景寫下「韋爐賀歲鳥來旺 富貴逼人好劉年」春聯，祝賀歌迷朋友開心過年。