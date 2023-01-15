日本國民女神新垣結衣自2021年宣布與音樂才子星野源結婚後，曾短暫休息過一段時間再復出拍戲，但仍擁有眾多的廣告代言、人氣完全不減。但近日卻傳出她不再與合作許久的啤酒廣告續約，讓外界猜測她疑似有好消息了。

根據日本媒體《女性SEVEN》報導，有業界人士爆料，由新垣結衣所代言的啤酒廣告，曾一度賣到缺貨還中斷販賣，讓不少人看到新垣結衣驚人的帶貨實力，但近日卻傳出自春天開始，啤酒代言將由實力派年輕女星來接手。但因為新垣結衣目前沒有任何醜聞，也沒有發生負面事件，因此通常「沒事」卻突然退出酒類的廣告代言的女星，多半都是因為懷孕的關係，因此業界裡便不斷出現「新垣結衣有喜」的傳言。而新垣結衣自從去年12月7日，為了宣傳作品《鎌倉殿的13人》舉行粉絲見面會後，便是她最後一次公開露臉，當天她還穿著寬鬆的洋裝，且年末以及今年年初都沒有安排任何公開活動，因此懷孕的真實性越來越高，在網路上也立刻引發熱烈討論。

另外，新垣結衣在1月上旬曾被拍到外出時的畫面，當時的她同樣穿著寬鬆的上衣及寬褲，外面還加了一件超厚的大外套，加上口罩及漁夫帽，將自己包得密不透風，似乎就是不想讓外界看到她的身型。對此，有媒體打電話到沖繩，訪問新垣結衣的父親，但她的爸爸僅回答「我沒有跟她聯絡，但老婆有聯絡，而這個不是我們可以回應的事情」，雖沒有正面回答，但口氣充滿笑意也沒有否認記者的問題，因此被不少人認定新垣結衣應該是真的懷孕了，再度引發話題。

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