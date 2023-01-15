民進黨黨主席補選15日投票，台中市區投票所上午陸續有黨員前往投票。（林欣儀攝）

民進黨黨主席補選15日投票，台中市設有山海屯及市區4處投開票所，早上8點開始，即陸續有黨員到場投票，但可能因本次為同額競選，再加上下周就是農曆新年，現場未見排隊情況，截至11點為止，包括台中市原市區及屯區投票率約6％，還不到1成。