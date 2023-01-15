民進黨黨主席補選登場 台中市中午前投票率不到1成 12:232023/01/15 中時 林欣儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨黨主席補選15日投票，早上8點開始就陸續有黨員當場投票。（林欣儀攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨黨主席補選15日投票，台中市區投票所上午陸續有黨員前往投票。（林欣儀攝） 民進黨黨主席補選15日投票，台中市設有山海屯及市區4處投開票所，早上8點開始，即陸續有黨員到場投票，但可能因本次為同額競選，再加上下周就是農曆新年，現場未見排隊情況，截至11點為止，包括台中市原市區及屯區投票率約6％，還不到1成。 民進黨主席補選 賴清德喊話選民：台灣需要你 民進黨黨主席補選登場 蘇貞昌盼給賴清德支持、呼籲踴躍投票 九合一選舉不如預期 柯文哲回應將陸續檢討、再確定市場定位 #民進黨 #黨主席 #投票率 #補選 #同額競選 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 民進黨主席今補選 賴清德拚衝高投票率 04:102023/01/15 政治要聞 民進黨需要自我轉型正義 04:102023/01/15 時論廣場 賴主席開幕戰 南投立委補選搶藍基本盤 04:102023/01/15 政治要聞 黨主席補選前夕 賴清德最後催票：保證做到這幾件事 23:302023/01/14 政治 民進黨主席補選 鄭文燦返八德投票呼籲黨員站出來 10:402023/01/15 政治 陳其邁完成投票！強調黨主席的重要 籲黨員用實際行動支持 10:592023/01/15 政治 黨政改組未同調 外界憂影響賴魁改革 04:102023/01/15 政治要聞 倒蘇 前扁辦主任解讀是不滿小英 林濁水：蔡認錯 憤怒就不那麼強 04:102023/01/15 政治要聞 岸信夫將辭眾議員 長子擬參加補選 04:102023/01/15 焦點新聞 賴清德點名道歉…黃偉哲坦言愧對台南選民 藍營6字批評 10:492023/01/15 政治 賴清德明接掌民進黨 陳其邁喊團結籲黨員踴躍投票 13:402023/01/14 政治 褒忠鄉長陳建名涉賄選詐取財物 雲林地院裁定羈押 12:032023/01/15 社會 投票率偏低成必然 蔡其昌：上任後的作為及改革才是選舉焦點 12:212023/01/15 政治 日本做1事引眾怒 他氣罵民進黨毫無作為：變軟腳蝦 08:192023/01/15 政治 傳綠營「中生代4大公子」都坐擁高官位 網狠酸一句氣炸了 07:002023/01/15 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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