方念華（左）開心專訪林青霞。（SWKIT鄧永傑攝影，時報出版提供）

林青霞前陣子回台期間接受《TVBS看板人物》專訪，主持人方念華表示機會十分難得，更激動吐露：「不誇張，我真的等了20年。」去年底發表第4本著作《青霞小品》的林青霞，在這次在專訪過程中，分享在寫作過程中所帶給她的巨大轉變，其中之一就是接受自己的不完美，她認為若是凡事追求十全十美的話，「真的會很痛苦。」

談及過往社交心態，林青霞表示從以前開始最害怕的就是「寂寞」，更是不交朋友、不見生人的極端類型，不過到了人生下半場之後，決定開始藉由拾筆寫作，揮灑文字創意來排解、抒發找到情緒出口，認為「寫作帶給我很大的快樂，治癒了我的寂寞病」，並笑稱任何事情都難不倒她，因為「所有這些可以讓我生氣的，我都把它轉成文字。」樂觀表示寫作的材料「很寶貴的耶。」林青霞也透露寫作對她意義深大。

除了勤於寫作之外，林青霞在《青霞小品》中也罕見曝光人物素描作品，奔放俐落的線條連畫畫老師都讚賞不已，而在作品中鮮少提及先生（邢李㷧）及家人的她，連主持人方念華也不禁好奇問道，若要為先生作畫，會選擇簡單明快的線條素描、清淡水彩畫抑或是濃厚油畫？林青霞調皮笑稱：「就是一張白紙，什麼都不畫！」

主持人方念華聽了則認輸大嘆「我服了，遇到作家沒辦法。」最後，林青霞於專訪中暢談在旅行寫作時一路上所遇到的點滴心情，也讓林青霞漸漸發現，當付出得越多，回饋所得到的愛也會越多，主持人方念華聽了也誠心祝福林青霞：「在愛的裡面，永遠『東方不敗』。」該集將於22日晚間8點在TVBS 56頻道播出。