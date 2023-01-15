醉酒飆三字經嗆警「兇屁啊！」，26歲女暴走踹警遭起訴。

李姓女子去年11月20日凌晨在延平北路某KTV飲酒，離去時與友人口角，在大馬路上發生爭執，不料員警到場後，竟因酒醉誤認員警碰觸到遭友人毆傷的小臂，暴怒踹踢員警，還辱罵「兇屁啊！」以及「三字經」，士林地檢署日前偵結，依妨害公務罪嫌起訴。

26歲李女酒後失態，在大街上情緒失控，連同行的友人都拉不住，員警見狀予以勸說，但她並沒有收斂，指控員警碰觸到傷口，害她疼痛不堪，竟用手抓傷員警手臂，腳踹員警腹部，導致員警下腹部壓痛，員警只好將李女帶回警局管束。

李女進入派出所後並未停歇，仍不斷咆哮辱罵員警，員警忍無可忍提出告訴，依法送辦，檢察官依錄影光碟以及員警職務報告，認定她以強暴方式妨害公務員執行公務，依法起訴。

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