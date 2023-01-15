第2屆卓蘭水果之鄉全國馬拉松15日開跑。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

第2屆卓蘭水果之鄉全國馬拉松15日開跑，區分為全馬、半馬、10公里及5公里4個組別，共有來自全國各地3000多名跑友報名參賽，苗栗縣長鍾東錦與各界來賓聯袂鳴笛後，各組選手從卓蘭國小迎著晨曦出發，現場除有主辦單位精心準備的客家特色美食外，跑友沿途還可欣賞大峽谷及瀑布等天然美景。

第2屆卓蘭水果之鄉全國馬拉松因疫情影響延至元月15日舉行，適逢主辦單位卓蘭鎮農會創會100周年及峨崙廟創建200周年，參加人數和規模都遠比上屆更盛大，凌晨一陣傾盆大雨，讓跑友憂心活動能否如期舉行，幸好天公作美，所有人也不畏寒冷開跑。

縣長鍾東錦表示，卓蘭和很多鄉鎮的水果都聞名遐邇，像正值盛產的葡萄、柑橘、草莓等等，品質風味都大受消費者青睞，另在觀光休閒產業發展也有長足進步，他鼓勵大家在完賽後，除了主辦單位準備的紀念品之外，別忘了帶些水果或永安喜餅等農特產品當伴手禮，自用、送人兩相宜。

鍾東錦稍後也接受客家公共傳播基金會講客電台訪問，他如數家珍代言全縣18鄉鎮市的主要景點和主力農特產品。他說，苗栗縣是全國唯一擁有國際雙慢城，南庄有桂花巷老街的客家米食和特色景點，三義則有國際知名的木雕藝術和首創鐵道自行車，頭份、三灣、銅鑼的東方美人茶和苗栗的貓裏紅茶，中港溪和海線各鄉鎮也各具特色，都值得遊客深度體驗、細細品味；他也藉由廣播向鄉親拜年，祝福大家新年家庭幸福圓滿、工作順利平安。

卓蘭素有水果王國美譽，主要水果「四大金剛」包括葡萄、楊桃、柑橘和水梨，因此這項全國馬拉松仍維持第一屆以四大金剛分組，分為橘子哥組（42公里）、水梨妹組（21公里）、楊桃爸組（10公里） 及葡萄媽組（5公里）共4個組別；扮成四大金剛的可愛人偶也到場助陣，吸引跑友爭相合影留念。

今天清晨6時，大會先帶領跑友在卓蘭國小操場大跳暖身操；緊接著舉行開幕式，縣長鍾東錦、農業處副處長蔡政新、科長蕭至惠出席，縣議員楊恭林、陳春暖，鎮農會理事長曾春榮、常務監事詹坤源及總幹事徐文欽，峨崙廟主委詹秉憲及代表、村長多人，都到場主持鳴笛起跑並為選手加油打氣。