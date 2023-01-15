錢柏渝在衛視中文台《一袋女王》「前任老是來糾纏實在有夠煩」，表示年輕時曾經交往過脾氣不好的男友，分手後對方竟然尾隨其它住戶躲進她家安全梯，趁錢柏渝外出時竟然暴力掐喉報復，還好錢柏渝大腳踢開對方，趕緊起身拍家門呼叫才逼退對方。

錢柏渝說，跟某任男友交往時，發現他會因為一些小事暴怒，還會因為生氣摔東西，讓錢柏渝懷疑對方可能有暴力傾向，於是開始想找機會分手。有次，錢柏渝與男友又因為小事起爭執，面對暴怒的男友，錢柏渝提議自己先回家，讓男友冷靜一下，沒想到男友聽了更生氣，不顧兩人還在大街上，竟直接用力把錢柏渝推去撞牆，一旁路人看到後大聲喝斥他不能打女生，結果男友竟然衝過去打對方，讓當時年紀小又嚇到不知如何是好的錢柏渝，只好強裝鎮靜趕緊回家。

回家後錢柏渝立刻電話提議分手，沒想到隔天錢柏渝一出家門，就突然聽到身後安全梯傳來急促的跑步聲，下一秒就看到男友衝出來，掐住錢柏渝的脖子，一邊控制她的行動一邊想要把她拉進安全梯裡，嘴裡還喊生氣的怒喊：「妳要跟我分手是不是」，被掐住的錢柏渝趕緊掙扎，沒想到男友怕她掙脫竟然把她摔到在地上，接著按住她脖子，錢柏渝表示當下已經快無法呼吸，也不知道哪裡生出力氣，竟然用力把男友踢開，趕緊起身邊尖叫邊拍門跟家中爸媽呼救，才順利脫困。

後來錢柏渝家人去警衛室調大樓監視畫面，才發現男友是尾隨其它住戶進來，之後就一直躲在住家大樓的安全梯裡埋伏，這件事發生後，錢柏渝只都在爸媽的陪同下出門。一個多月後，錢柏渝想說應該沒事了，就單獨只下樓買東西，沒想到一樣的戲碼再次發生，這次前男友直接摀住她的嘴，邊拿出東西抵住她的腰威脅說：「妳敢叫我就殺妳」，錢柏渝當下根本不理前男友說什麼，害怕的直接大聲尖叫，爸媽聽到聲音立刻衝出門，前男友見狀也跑得不見蹤影。錢柏渝爸媽最後決定把這段時間發生的事跟前男友父母說，也告知再來一次就會報警，之後男生才再也沒出現。

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