影》王浩宇開戰王世堅「背骨DNA」 高嘉瑜：不用浪費時間在他身上

民進黨立委高嘉瑜、台北市議員王世堅等人，因砲口對內引起許多綠營支持者不滿，民進黨桃園市前議員王浩宇昨（14）日更在臉書提到，王世堅父親其實就是知名電玩、電影《返校》的故事原型。對此，高嘉瑜上午反嗆，在別人的傷口上撒鹽，是非常不道德的事情。

王浩宇昨日在臉書表示，王世堅父親王明德就讀台大期間參與「讀書會」，為追女生將「禁書」送出，結果對方隨意亂丟被查獲，最後王明德咬出同學及謝雪紅等人，為黨國立大功，僅輕判感化教育，「最後同學都死了，只有出賣大家的飛黃騰達。」

民進黨第17屆黨主席補選今日登場，高嘉瑜上午現身投票前接受媒體訪問，談到王浩宇在臉書上的發文時，她指出在白色恐怖的威權年代，沒有人是自由的，在當時的狀況下，所有被壓迫者都是受害者，「在人家的傷口上撒鹽，或是拿這件事情來作為攻擊或是仇恨的對象，我覺得這是非常的不道德」。

至於綠營基層近日傳出不支持高嘉瑜選2024立委一事，高則說會尊重大家不同的意見，並提到過去11寇時期，也曾有過排藍民調，但狀況對民進黨並不好，若要走回老路，會讓各界認為民進黨在自我設限，「2024對民進黨來講是非常艱困的選戰，大家必須要齊心協力，團結才有辦法勝選」。