時力黨主席陳椒華春節前夕發送紅包袋給民眾。（程炳璋攝）

時力黨主席陳椒華到鴨母寮菜市場發送紅包袋與春聯。（程炳璋攝）

時代力量黨主席陳椒華15日上午率黨員到北區鴨母寮菜市場拜年，沿路贈送黨部自製的兔年紅包袋與春聯，提及台南市去年連爆的黑金疑雲，盼檢調盡速破案，台南早日擺脫「高譚市」惡名，並預告時力黨2024年不會缺席。

陳椒華15日率領黨員到鴨母寮菜市場送紅包袋與春聯，向民眾拜年，今年設計的紅包袋及春聯均以金色玉兔作視覺意象，民眾索取踴躍。

時代力量黨在去年底九合一選舉中，唯一1席的台南市議員林易瑩競選連任失利，陳椒華表示時力黨會持續經營，部分黨員有轉戰區域立委的規畫。

陳椒華提及時力黨在2024年選舉不會缺席，不排除與其他理念相近政黨合作，持續徵詢人才參選區域立委與爭取政黨票，擦亮第3勢力專業監督第一品牌。

台南市去年籠罩在爐碴案、前經發局長涉貪案、學甲88槍擊案、議長賄選案等疑雲之中，時代力量15日上午有黨員扮成蝙蝠俠諷刺台南市變成「高譚市」。陳椒華呼籲檢調單位硬起來，盡快破除黑金4大案，別讓台南市淪為黑金政治溫床。

時力黨台南黨部辦公室主任洪國峰表示，台南市交通事故死傷率在過去2年高名列前茅，未來將扮演監督角色，促市府改善交通，認為在公民監督下，每人都是蝙蝠俠。

時力黨員陳建大明表示，新的一年還有更多挑戰，例如九崴電廠預計興建地點距離住宅區太近，下風處就是人口密集區，當地居民擔憂面臨空汙，一旦發生事故將對鄰近社區造成危害，另外台南光電擴張屢傳爭議，綠能蟑螂橫行，應從源頭嚴謹管控。