農曆春節即將來臨，添購年貨人潮匯集於本轄迪化街、民生西路、歸綏街南北貨市場及台北後火車站、華陰街商圈、圓環寧夏路夜市商圈等地段，配合台北市商業處舉辦「2023台灣年味在台北」活動，大同警分局派員警在場，提醒民眾注意隨身物品、小心扒手。

警方表示，為了落實「加強重要節日安全維護工作」及「反扒竊、反詐欺、反搶奪」等犯罪預防觀念，在過年前最後一個星期六、日假日，上街藉以宣導民眾防竊觀念及協助警察機關防範犯罪。

據歷年犯罪統計，年貨大街活動期間，人潮大量湧入，扒手對市民財物造成損害最為普遍且直接，警方除利用手持標語與民眾接觸機會加強宣導外，更結合台北市政府警察局「鷹眼專案」暨「肅竊專案」，強力查緝、檢肅扒竊，使竊賊無機可乘，春節防竊不打烊。

大同警分局呼籲，開心採買年貨之際，民眾一定要隨時提高警覺，注意查看自己隨身之財物，有發現可疑人士或遭竊情事，應立即撥打「110」報警，以維護市民財產安全，警民同心，「兔gether」過好年。