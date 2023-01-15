劉雨柔近日在衛視中文台《一袋女王》，分享「前任老是來糾纏實在有夠煩」，透露某任男友分手後一直向她追討物品，甚至有次連電鍋都想要會，氣得她開視訊將電鍋「分屍拆解」，嚇退對方。

劉雨柔說，曾經有位交往不到一年的男友，交往期間發現兩人不是很適合，於是決定分手，對方分手後時不時就會連絡她，說有東西還留在她家，想要拿回拿，次數多達五、六次，包括從分手沒收乾淨的物品到兩人一起出遊的紀念品，一開始劉雨柔還會配合，但是到後期真的感覺厭煩，她就開始用整理家裡時弄丟等話語推託，沒想到對方轉而要回過去送給劉雨柔的飾品、戒指等，說是他花錢買的，要求劉雨柔還他。

幾次之後，劉雨柔為了讓對方不再有理由聯絡，她開始把家中疑似跟前男友有關的東西，通通轉送給親朋好友，為了證明自己有送出去，劉雨柔還會跟收到的人合照上傳，沒想到這舉動惹怒前男友，竟然開口要電鍋，劉雨柔超傻眼的決定祭出大招，她打視訊給對方，跟他確認是要把電鍋拿回去後，就開始動手暴力拆解電鍋，把鍋蓋拔掉、電線剪斷、用力把電鍋往地上砸，然後狠狠的說了一句：「我沒有電鍋了」，前男友整個人嚇到傻住，不只停止「追討」行為，也就此不再出現了。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。