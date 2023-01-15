何妤玟日前上《同學來了》語出驚人大爆料。（中天綜合台提供）

中天綜合台《同學來了》明（16日）晚9點播出「最勁爆！演藝圈『爆料大會』保證精彩！不精采就處罰！」主題，藝人何妤玟自爆常被白雲性騷擾，「從我剛出道到現在，每次看到我都會輕撫我的臉、摸我的手，有一次我錄影玩遊戲不小心扭到，他幫我腳底按摩，一按就問我『妳是不是性慾很高』。」但這爆料被主持人安心亞打槍，覺得很無聊。

何妤玟因不想被處罰，便語出驚人：「有天我跟白雲哥在圓山大飯店吃飯，秉持著20年的交情，終於那天我準備好了，我在樓上有準備一個房間，我們還有上去過了一宿。」阿Ken聽了半信半疑，便call out給白雲詢問「那一晚」的真相，不料白雲一開口，就馬上打槍何妤玟：「妳有幫我準備房間？這種事傳出去妳怎麼做人？妳跟我出去也沒什麼好炫耀的。」

而小優則透露跟一位女藝人不對盤：「我看她不順眼有點久，雖然她真的蠻漂亮，可是她的心沒有跟她的臉一樣漂亮，她心機蠻重，會不擇手段搶工作。」兩人曾經一起錄影，對方卻頻頻搶話：「大家或我在講故事時，她會立刻搶過去說也有這個經驗，整集都是她在講，根本就是她的特輯。」

小優還撞見對方為了有更多鏡頭，主動跑去「討好」攝影師，在場來賓聽完紛紛要小優透露一點線索，小優則點出幾個關鍵字：「高的，漂亮美艷型，有主持也有上節目，現在還在線上。」安心亞好奇對方是否是模特兒經紀公司的藝人？小優表示不能再透露：「跟大家關係都還好，但講了你們一定都知道。」

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