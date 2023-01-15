確診還送貨！在彰化縣鹿港鎮開設工廠的王姓男子，去年6月確診新冠肺炎，依規定必需在家隔離，但王男卻擅自出門，冒險從彰化的工廠開了20多公里路，到台中烏日送貨，返回彰化時遭警方查獲，事後王男遭縣府函送檢方偵辦，彰化地院判王男拘役10天。

這起案件發生在去年6月上午，感染COVID-19確診的56歲王男，向衛生局通報後，依規定在鹿港鎮處所進行隔離，不過王男卻在隔離期滿的最後一天上午，開貨車出門送貨，還跨縣市到台中烏日區，兩地距離長達20多公里。

王男心存僥倖，在將貨品送達後折返路上，遭警方查獲，以致用路人及接觸者、查獲員警等處在遭感染新冠肺炎的風險下，事後案經彰化縣政府函送彰化地檢署偵辦，檢方認為，王男違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」規定，造成其他人受傳染風險，依法提起公訴。

法官認為，王男確診後，並未遭逢生命、身體等緊急危難危險，竟未能遵守規定，擅自離開衛生主管機關指示隔離居所，造成其他人受傳染風險，讓社會大眾處在受感染風險下，罔顧他人生命、身體健康權益。

法官審酌，王男在偵訊中坦承不諱，考量其沒有前科，擅自離開隔離處所時間為1小時32分鐘，衡量其犯罪動機、犯後態度等，判處拘役10日，得易科罰金，以新台幣1000元折算一日，可上訴。