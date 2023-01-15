最震撼房市的「平均地權條例」修法三讀過關，回頭看2022年房市消息，你會想到什麼？據台灣房屋集團趨勢中心舉辦的「2022年房市代表字」網路票選，以「升」字拔得今年頭籌，顯示出「物價升利息升，房價升升不息」民眾最有感。

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶領讀者一起回顧2022年在網路上討論度最高的「10大房市話題」，來看看哪件事讓你最難忘。

10. 楊金龍續任央行總裁

台灣中央銀行總裁一任五年，楊金龍於2018年接下「14A總裁」彭淮南棒子，首任任期到2023年2月25日止，其任內宣布升息最被網友熱議，更因屢次升息「半碼」，被戲稱為「楊斑馬」、「斑馬王」。總統府於2022年12月27日發布總統令，宣布特任楊金龍續任央行總裁。

鄉民紛紛表示：「斑馬龍再次大獲全勝」、「斑馬王你敢嘴」、「火車頭大將軍」、「半碼，留名青史」、「建商、房蟲笑了」、「房價噴起來」、「護房有功」、「房價噴起來」。

9. 惡房東張淑晶判刑定讞

惡房東張淑晶因拐騙房客留下親友資訊，利用不實廣告出租，房客發現後想退租，她不僅刁難還反告租客，受害人數達78人，最終高院認定張淑晶共成立23罪，有2件被害者為少年，故加重其刑，改判9年8月徒刑，其中1年2月得易科罰金，全案定讞。

消息一出，網友大快人心：「再不服判刑再判關久一點」、「這新聞讓我好心情一整天、「這就是二房東搞壞的下場」、「罪有應得，怪不得別人」，也有網友不滿，「判個幾年關一下就出來了有差嗎？這樣的人為何不能判終身監禁避免危害社會」。

8. 六縣市囤房稅上路

財政部與地方政府積極會商推動房屋稅負合理化，自2022年7月起，桃園市、新竹縣、新竹市、台中市、台南市及高雄市共六縣市正式實施「囤房稅」，也就是持有一定數量「非自住」房屋的人，會依照持有數量額外加稅，最低稅率為1.5%，最高會到每戶3.6%。六縣市實施後初估可增加 共10 億元稅收，將反映在2023年5 月徵收房屋稅時，約有14.5萬人受到影響。

不過此政策網友不買單：「真的囤房稅應該跟世界各國學」、「又在演，幾乎無用的政策」、「才一點點也叫囤房稅？」、「沒有調整稅基根本沒用」、「房東就轉嫁給租金讓房客付啊」。

7. 阿滴代言工業宅惹議

YouTuber「阿滴」6月因代言新建案引發爭議，其建案廣告寫著「乙種工業區」，被網批「代言要有點良心」，其中房產相關專業人士也出聲討論。阿滴隨即發布聲明，表示影片上都有講清楚，一開頭就說明「乙種工業區」用途是工作室，建商也有做到清楚標示、明確告知，認為接下來就是交給消費者決定，絕無規避法律責任或沒良心的問題。

不過網友則不太買單：「乙工住宅問題很久了」、「這種遊走在法律邊緣的房地產，真遇到問題，建商那很好推脫的」、「這種辯解方式，讓人誤買工業用地當住宅，真的很沒良心」、「教英文教得好好的，沒事去代言什麼住宅」、「是非就是如此明顯，硬拗只是徒增難堪」。

6. 全台空屋率增加

被視為空屋率指標的「低度用電住宅」，據內政部上半年統計全台約有85.8萬宅，空屋率結束連五期下滑，回升來到9.52%，是近三年相對高點，也是近10年以來的最大增幅。數據統計顯示除了連江縣外，各縣市空屋率都較上一期上升，其中以基隆市增加1.44個百分點最多；綜合面積與屋齡交叉比對，又以5年內新屋，40年以上老屋，空屋率較高。

許多網友酸：「很多空屋鄉民根本看不上好嗎」、「偏鄉一堆空屋你要不要買？」、「建商還狂蓋，你就知道盤子有多少」、「沒友善的育兒環境，有房子有用膩？」、「房子是拿來囤不是拿來住的」、「房子是商品，怎麼會住人」、「房產是投資商品，放著會漲」。

5. 台積電高雄楠梓設廠

自台積電宣布將進駐高雄設廠，楠梓當地房價全面暴漲，平均漲幅超過3成，新建案挑戰3字頭，價量雙雙衝上高峰，設廠期程也引起外界關注。據悉，楠梓產業園區在4月完成核定、6月啟動雜項工程前置作業、7月公設開工，8月舉行動土典禮，以113年完成建廠營運目標努力。

在地人有感：「高雄房價正式起飛」、「楠梓7字頭不是夢」、「高雄房價炒起來」、「房價再漲一波，給盤子接手」、「台積電用處一直以來不就是用來炒房的嗎」、「楠梓地區這一年多以來真的漲了很多，漲到連媽媽都不認識」。

4. 陶朱隱園屢上媒體版面

陶朱隱園在2022年可說是佔盡媒體版面，外界對其管理費、售價、成本、建材無一不關注，連Discovery都拍攝紀錄片，揭開陶朱隱園部分公共空間、建築設計等神祕面紗，其中財信傳媒集團董事長謝金河也被受邀到「陶朱隱園」頂樓餐敘，並在自己臉書上曬出「18億視角」夜景照，讓網友十分羨慕。

陶朱隱園只要有新聞就會造成討論：「之前有人說潛銷好像早賣完了，這種就財力展示」、「有錢人跟你想的不一樣」、「不愧是豪宅，連2500年一遇的地震都有防範」、「蓋這棟是要在建築史留名！」、「真的是無價的藝術作品」。

3. 央行連續升息

受到俄烏戰爭影響，加上通膨壓力，各國陸續實施緊縮貨幣政策，進入升息循環，以「控制通膨」作為主要政策目標。我國為了抑制國內通膨預期心理，達成促進物價穩定，央行在3月、6月、9月、12月接連宣布升息，累計4次共升息0.625個百分點，導致房貸利率將突破2%。

升息讓民眾叫苦連連：「房貸又要提高了」、「說好的無碼呢」、「升息要罵，不升息更要罵，怎麼做都可以罵」、「物價準備再漲一波」、「這到底打房還是打首購啊」、「又升，房貸都快還不起了」、「央行大升半碼嚇得房貸族跟存股族瑟瑟發抖」。

2. 營造業缺工缺料

受到全球海運塞港、物流貨運價暴漲、俄烏戰爭等因素影響，進而帶動全球原物料價格上漲，全球通膨指數再攀高峰，據主計處資料顯示，營建工程物價變化總指數及數項工程必需品已逼近30％的漲幅，導致這些原物料供貨減少、價格上漲，缺料情況雪上加霜。

另外，疫情已讓外籍移工數量減少，加上營建業勞工地位及待遇不及其他產業，讓原本就不易請到人的營造廠招工更加困難。雙重缺人缺料狀態下，市場就傳出有預售屋建商要求買方要加價才肯交屋、無法動工發包導致退款、盤讓等狀況，讓許多建商不得不調整策略來面對，紛紛採取「邊建邊售」、「先建後售」來因應，不過「缺工缺料」目前仍面臨不可逆之困境。

針對缺工問題，網友紛紛表示：「很多先進國家也都缺工，不是只有台灣」、「少子化缺工只會越來越嚴重」、「缺的永遠只有便宜的工人」、「身為營造業，來說句公道話，目前真的缺工」、「炒房炒到缺工人蓋房」、「 缺奴工，薪水越低越好」。

1. 300億擴大租金補貼

政府為了擴大對租屋族的照顧，行政院3月底通過「300億元中央擴大租金補貼專案」，將補貼總經費從原有每年57億元增加至300億元，想透過此專案來減輕租屋族的生活壓力，蘇貞昌更表示該專案具有「戶數擴大」、「金額加碼」、「資格放寬」及「申請簡便」4大亮點。

申請者不須設籍，也不用經過房東同意，只要檢附有效租約及存摺影片，就可以提出申請。此外政府也呼籲房東不要怕報稅，因為可以減免，自7月1日起開放受理申請，補貼在10月3日就可以入帳，預估受惠人數達50萬戶。根據內政部營建署統計，開辦第一天含舊戶帶入試算，成案數高達15萬4905戶，甚至諮詢電話被打爆，不過此政策也被批評根本是看得到吃不到。

許多網友紛紛：「補助東補助西，就是不打房」、「條件超難，還要房東資料，誰申請得到」、「歡迎來到大撒幣時代」、「租屋就是被割韭菜」、「房東歡喜漲租」、「房東豪爽」、「可以漲房租了」、「房東就不會讓你報啦，徒增衝突罷了」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年01月01日至2022年12月29日，約1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『房市話題』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之相關趨勢討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統