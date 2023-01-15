處理戰俘的烏克蘭機構「戰俘待遇協調總部」（Coordination Headquarters for the Treatment of Prisoners of War）表示，俄羅斯今天在最後一刻取消原訂的交換戰俘計畫。

路透社報導，戰俘待遇協調總部在通訊軟體Telegram表示：「今天原訂與俄方進行另一輪戰俘交換，但俄方於最後一刻取消。」

俄羅斯人權事務專員莫斯卡科瓦（Tatyana Moskalkova）的辦公室沒有立即回應路透社的置評請求。

俄羅斯和烏克蘭已進行多次換囚，最近一次是在1月8日。目前俄烏戰事已進入第11個月，戰爭期間雙方已交換數百名戰俘。

莫斯卡科瓦今天在她的Telegram中表示，俄羅斯士兵疑似通報在烏克蘭被俘期間遭到勒索的案例。

烏克蘭沒有立即回應這些指控。路透社無法獨立核實莫斯卡科瓦的說法。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1120115