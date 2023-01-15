許多人都期待能領年終獎金好過年，一名女網友表示，今年年終拿到7萬7千元，令她非常滿意，貼文吸引大批網友分享自己的年終獎金金額，其中一名網友說，看戶頭有5個月的獎金入帳，再仔細看才發現備註欄寫「資遣費」，讓他崩潰問「我該怎麼辦？」

原PO近日於論壇《Dcard》指出，工作一整年下來最期待領年終獎金，今年拿到7萬7千元，讓她非常興奮，問網友的年終獎金領多少？貼文引發網友回應，「我行政人員，領20萬5千元」、「6個月底薪外加分紅，大概75萬」、「我航運195萬」、「大約55萬，換算個人月薪約10個月」、「速食店全職，5個月領17萬」。

也有不少人抱怨年終太少，「沒年終路過…」、「笑死！我只有814元」、「一個水果禮盒加2千吧」、「看老闆心情，有一個月就要偷笑了」、「一千萬，我夢裡」、「沒有年終的我只能淚流滿面」、「我的年終永遠只有1.5個月，好羨慕其他職業的年終」。

留言中有一名網友悲憤地說，「剛剛看了一下戶頭，以為是5個月的年終，仔細一看發現備註欄寫『資遣費』，我該怎麼辦？」其他網友看到留言紛紛安慰他。