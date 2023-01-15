補教老師解創智指出，今年學測數學B題目有25分是來自數學B獨有的單元、在數學A教材中找不到，比去年的10分多了15分，題目這樣設計，應該是減少數A跨考數B學生的優勢性。

解創智說，去年數學B還有一些中間偏易的題目，但今年所有題目都是中等難度，整體比去年難一點，預估頂標、前標、均標分別為12級分、10級分及7級分，均較去年下降1級分。

解創智指出，今年數學B單選第7題考圓錐截痕、多選第12題考經緯度、混合題第18至20題題組題考單點透視，這都是數學B獨有的內容，在數學A教材看不到。因此，數學A考生如果想過來跨少數學B，除非他自己有讀過這些單元，否則不容易作答。

解創智指出，多選第12題考經緯度，是數學與地理的整合題，考生可以用數學知識去解，但也可以當然地理觀念來做；選填題14題考等差數列，這在學校段考中都考過，顯得缺乏新意。

解創智指出，今年數學B最難的選填題第17題考0、1、2三種數字組成的序列，考生要用窮舉法來做，將所有可能性列出來，不容易作答。不過幸好這一題是放在選填題最後一題，考生即使不會作答，心情也不至於受到大影響。